Acute noodsituatie in overvolle Surinaamse ziekenhuizen door uitblijven zuurstof

In Suriname kampen de ziekenhuizen met een tekort aan zuurstof voor covidpatiënten. Volgens de website Starnieuws is de situatie zo nijpend dat artsen moeten beslissen welke patiënten wel en niet zuurstof krijgen.

Vorige week spraken de gezondheidsdiensten in Suriname al van code zwart omdat de ziekenhuizen bomvol liggen. Gisteren werd een noodprotocol ingesteld. Daarmee wordt bepaald wie voor een noodzakelijke behandeling in aanmerking komen.

Reguliere patiënten kunnen alleen nog voor spoed- en semi-spoedgevallen naar het ziekenhuis. Huisartsen hebben de instructie gekregen alleen urgente gevallen door te verwijzen.

Scheepsongeluk

Ook werd deze week besloten een beurshal in Paramaribo gereed te maken voor de opvang van covid-patiënten. Maar de behandeling kan daar door zuurstofgebrek nog niet beginnen.

Oorzaak van het zuurstoftekort is een ongeluk met een schip dat de zuurstof naar Suriname brengt. Het schip kreeg twee weken geleden een vaarverbod opgelegd na een aanvaring bij een scheepswerf in Paramaribo. Het schip mocht op 18 mei wel vertrekken, maar is daarna niet meer teruggekomen, mogelijk vanwege een verzekeringskwestie. Daardoor zijn twee ladingen zuurstof uit Trinidad en Tobago niet geleverd.

Moeilijke keuzes

Suriname heeft buurland Frans-Guyana om hulp gevraagd. De bedoeling is dat Frans-Guyana zondag een eerste lading zuurstof levert en dat de zuurstoftekorten volgende week voorbij zijn.

"Tot die tijd staan medici voor moeilijke keuzes", zegt de voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad in Suriname.

Nederlandse hulp

Het aantal besmettingen in Suriname loopt de laatste weken hard op, van zo'n 70 per dag een maand geleden tot gemiddeld 187 per dag de laatste week.

Eerder deze maand werd al de noodklok geluid omdat Suriname kampt met een tekort aan zorgpersoneel en vaccins. Vaccins komen maar mondjesmaat binnen, waardoor de vaccinatie van de bevolking nog nauwelijks op gang is gekomen.

Nederland zegde twee weken geleden de levering van 700.000 vaccins toe en gaat mogelijk ook helpen bij de toediening van de vaccins. Maar die vaccins zijn nog niet gearriveerd. Suriname heeft een kleine 600.000 inwoners. Probleem is ook dat veel Surinamers zich niet willen laten vaccineren.