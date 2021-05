Gemeenten: uitspraak over jeugdzorg is doorbraak

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de uitkomst van een arbitragezaak die de belangenvereniging had aangespannen tegen het kabinet een doorbraak. Gisteren kwam naar buiten dat er volgens een arbitragecommissie miljarden euro's meer naar de jeugdzorg moeten.

Volgens de VNG is de uitspraak duidelijk en moet het Rijk gemeenten nu gaan compenseren voor tekorten in de jeugdzorg. Het maatschappelijk en economisch herstel van Nederland na de coronapandemie valt en staat met krachtige gemeenten, reageert VNG-voorzitter Van Zanen, tevens burgemeester van Den Haag. "En die vallen om als zo'n jeugdzorgthema niet wordt opgelost."

Vandaag werd de zaak besproken in de ministerraad. Staatssecretaris Blokhuis zei dat hij de uitspraak van de arbitragecommissie over de jeugdzorg als een zwaarwegend advies ziet. De uitspraak is volgens hem geen 'dictaat', dat precies zo moet worden uitgevoerd.

Langdurige onderhandelingen tussen het Rijk en de gemeenten liepen eerder dit jaar op niks uit. Daarna kwam het besluit om over te gaan tot een arbitrageprocedure.