Kabinet moet na arbitrage miljarden extra uittrekken voor jeugdzorg

Er moeten de komende jaren miljarden euro's meer naar de jeugdzorg. Dat is de uitkomst van een arbitragezaak die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had aangespannen tegen het kabinet, bevestigen bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws.

Morgen wordt de zaak besproken in de ministerraad. De arbitragecommissie vindt volgens RTL dat het budget volgend jaar met 1,9 miljard euro omhoog moet. In 2023 en 2024 moet er 1,6 miljard euro extra bij. Dat bedrag loopt jaarlijks af tot 800 miljoen in 2028.