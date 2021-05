De Jonge: vertraging door Janssen, half juli vrijwel iedereen eerste prik gehad

De minister zei ook dat vandaag de negen miljoenste vaccinatie is gezet. Dat betekent volgens hem dat bijna de helft van de 18-plussers de eerste prik heeft gehad.

Hij verwacht voor de komende weken een tempo van 1 miljoen tot 1,5 miljoen vaccinaties per week.

Het is nog steeds de bedoeling dat de Europese covid-reispas per 1 juli wordt ingevoerd. "Maar iedereen moet gewoon goed opletten wat het advies is over een bepaald vakantieland."

Registratie reispas

Voor de reispas moet de overheid van iedereen geregistreerd hebben welke vaccinatie die persoon heeft gehad. De meeste van die registraties zijn gemaakt door de GGD, aldus De Jonge. Die zijn opgeslagen in het centrale registratiesysteem van het RIVM en kunnen voor de reispas worden gebruikt.

Dat geldt niet voor de mensen die aan het RIVM geen toestemming hebben gegeven deze informatie op te slaan. Het geldt ook niet voor de mensen die hun vaccinatie bij de huisarts hebben gekregen. De huisartsen moeten dat zelf doorgeven. Daar is voor de vakantieperiode nog wel wat werk te doen, verwacht de minister.

De huisartsen die dat nog niet hebben gedaan moeten de komende weken aan de centrale vaccinatieregistratie doorgeven wie van hun patiënten welke vaccinatie hebben gehad. Een patiënt moet daar eerst toestemming voor geven.

"Technisch is er geen belemmering", zegt De Jonge. "Huisartsen zullen die inhaalslag moeten maken. want ze willen geen mensen aan de lijn vanuit de caravan met de vraag of ze het alsnog nog even willen regelen."

Pfizer voor tieners?

Over de goedkeuring door de EMA van het Pfizer-vaccin voor 12 tot en met 15-jarigen zei de minister dat een besluit daarover nog volgt, na een advies van de Gezondheidsraad.

Jongeren met een gezondheidsrisico gaan daarbij sowieso voor, zegt hij. "Maar voorlopig zijn we nog volwassenen aan het prikken."

Over de toegangstests zei De Jonge dat daarmee wordt gestopt zodra het kan.