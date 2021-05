Omstreden belastingkorting van 4 miljard voor bedrijven sneuvelt alsnog

De omstreden belastingkorting van 4 miljard euro voor het bedrijfsleven sneuvelt alsnog. De Europese Commissie zou het mogelijk als staatssteun zien. De zogenoemde BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht ingetrokken.

Om bedrijven wel tegemoet te komen krijgen alle werkgevers in het bedrijfsleven een flinke korting op hun loonkosten.

Het was de grote verrassing afgelopen Prinsjesdag, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De linkse oppositie kwam woorden tekort om de nieuwe regeling af te schieten. Het zou een cadeau van 2 miljard euro per jaar zijn voor de werkgevers, aangezien de afschaffing van de dividendbelasting niet doorging. Het kabinet was het niet eens met de kritiek en noemde het juist een cruciale regeling om de investeringen tijdens de crisis op peil te houden. Vooral binnen de VVD was de wens groot om iets te doen voor het bedrijfsleven.

Staatssteun

De bedoeling was dat bedrijven die een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine, een korting krijgen die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Maar na wat informele gesprekken met de Europese Commissie blijkt dat deze regeling snel afgekeurd zal worden. "De kans is groot dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt", schrijft de staatssecretaris van Financiën Vijlbrief in een toelichting.

Als alternatief krijgen werkgevers nu een korting op de loonkosten. Dat wil het kabinet doen door de AWf-premie voor werkgevers nog dit jaar te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus.

Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Door deze premie te verlagen hoopt het kabinet dat bedrijven alsnog de ruimte krijgen om meer te investeren.

Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen.