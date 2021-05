Wekdienst 28/5: Persconferentie over versoepelingen • EMA oordeelt over Pfizer bij kinderen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA velt een oordeel over het gebruik van het Pfizer-vaccin voor kinderen van 12 tot 15 jaar. Eerder is het al goedgekeurd voor kinderen vanaf 16 en voor volwassenen.

Op zo'n 5500 plekken in Nederland steken vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens de landelijke actie NL Doet. Vorig jaar ging de actie niet door vanwege de strenge coronamaatregelen die toen golden.

's Avonds, om 19.00 uur, geven Rutte en demissionair minister De Jonge weer een persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen.

Wat heb je gemist?

Na vier dagen heeft de gevangen Wit-Russische journalist en activist Roman Protasevitsj bezoek gehad van een advocaat. Volgens Inessa Olenskaja was met Protasevitsj alles in orde: "Hij is in goede doen, positief en vrolijk."

Afgelopen weekend werden Protasevitsj en zijn vriendin opgepakt, nadat de Wit-Russische autoriteiten een vliegtuig waarin hij zat onder valse voorwendselen in Minsk hadden laten landen. Daarna verscheen Protasevitsj in een video waarin hij bekende allerlei demonstraties tegen president Loekasjenko georganiseerd te hebben. Het had er alle schijn van dat die video onder dwang was opgenomen, zijn gezicht vertoonde sporen van geweld.

De actie van Wit-Rusland leidde tot een diplomatieke rel tussen het land en de EU. Loekasjenko spreekt vandaag zijn Russische ambtsgenoot Poetin in Sotsji, waarbij deze zaak ongetwijfeld ook besproken wordt. Demissionair premier Rutte ontvangt de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Er zijn zo veel aanvragen voor persoonlijke gedenktekens voor nazi-slachtoffers in Nederland, dat de zogenoemde Stolpersteine vanaf juni ook zullen worden gemaakt in Nederland.

Volgens Alexander Stukenberg, maker van de koperen herdenkingssteentjes die in Duitsland worden geproduceerd, is er de laatste jaren een enorme toename in aanvragen van nabestaanden en familieleden. De wachtlijst van de stenen is inmiddels opgelopen tot ruim 1700.

"Nabestaanden willen voor familieleden die nooit een graf hebben gekregen, een plek hebben om te kunnen herdenken", zegt Stukenberg.