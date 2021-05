Rechtszaak Bouterse loopt vertraging op door coronabesmettingen Suriname

In Suriname zijn voorlopig alle rechtszaken stopgezet vanwege de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen. Ook de behandeling van de verzetszaak van oud-president en ex-legerleider Desi Bouterse, die maandag op de rol stond, wordt verplaatst, meldt de krijgsraad.

Het was de bedoeling dat het Surinaamse Openbaar Ministerie en de advocaat van Bouterse aan het woord zouden komen. Wanneer de zitting weer op de rol komt, is nog niet bekend.

De 75-jarige Bouterse staat terecht voor zijn rol bij de moorden op vijftien politieke tegenstanders in december 1982, ook wel bekend als de Decembermoorden. Hij was toen bevelhebber van leger en werd in 2019 bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel. Daartegen tekende hij verzet aan en inmiddels behandelt de krijgsraad zijn zaak opnieuw.

Volle ziekenhuizen

In Suriname werden gisteren 225 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Deze maand zijn er tot nu toe 64 sterfgevallen gemeld, op in totaal 268 geregistreerde coronadoden sinds het begin van de pandemie.

De ziekenhuizen zijn vrijwel vol en nieuwe patiënten worden onder meer ondergebracht in het gebouw van de Surinaamse Kamer van Koophandel. Code zwart is nog niet officieel afgekondigd, maar artsen moeten al wel bepalen welke patiënt als eerste zorg krijgt.