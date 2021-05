'Onderzoek naar aanranding leidde tot breuk tussen Neymar en Nike'

Sportmerk Nike heeft vorig jaar zijn sponsorovereenkomst met topvoetballer Neymar beëindigd omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek naar een beschuldiging van aanranding. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt na berichtgeving door The Wall Street Journal.

Afgelopen augustus werd bekend dat Nike en Neymar uit elkaar gingen, terwijl de overeenkomst volgens de krant nog acht jaar doorliep. Een reden werd destijds niet gegeven.

"Nike heeft zijn betrekkingen met de atleet beëindigd omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek, te goeder trouw, naar geloofwaardige beschuldigingen van een medewerker", citeren Amerikaanse media nu uit een verklaring van het bedrijf.

Geheim

De speler van Paris Saint-Germain zou in 2016, in een hotelkamer in New York, geprobeerd hebben een medewerker van Nike te dwingen tot orale seks. In 2018 maakte ze daar melding van bij het bedrijf, maar in eerste instantie wilde ze dat het geheim bleef en er dus geen onderzoek werd begonnen. Een jaar later kwam ze daarvan terug en maakte Nike er werk van.

Uit het onderzoek dat volgde kwam volgens Nike geen bewijs waarmee de beschuldigingen gestaafd konden worden. "Er kwamen geen feiten naar boven waarmee we inhoudelijk wat over de zaak kunnen zeggen. Het zou ongepast zijn voor Nike om nu met een beschuldigende verklaring naar buiten te komen zonder daarbij feiten te leveren die dat onderbouwen."

Neymar ontkent

De Braziliaan wijst de beschuldiging van de hand, laat zijn woordvoerder weten aan The Wall Street Journal. "Neymar zal zich krachtig verdedigen tegen deze ongegronde aantijgingen, mocht er een claim ingediend worden, wat tot dusver niet is gebeurd." Volgens de woordvoerder is de sponsorovereenkomst vorig jaar beëindigd om commerciële redenen.

De 29-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain werd al eerder beschuldigd van seksueel wangedrag. In 2019 deed een vrouw in São Paulo aangifte tegen hem van verkrachting. Die zaak werd datzelfde jaar geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs.