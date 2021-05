Lammergier dood na botsing met Nederlandse windmolen

Een lammergier heeft een botsing met een windmolen bij Wieringerwerf niet overleefd. Het dier, dat met een spanwijdte van zo'n drie meter behoort tot de grootste vogelsoorten van Europa, werd vanmorgen dood gevonden naast een turbine in de polder.

De onfortuinlijke vogel werd vorig jaar in Frankrijk uitgezet in het kader van een introductieprogramma om de Europese populatie te laten groeien. De diersoort is niet bedreigd, maar de soort wordt wel als 'gevoelig' beschouwd. In Nederland komt de vogel van oorsprong niet voor, toch vliegt er gemiddeld eens in de drie jaar een lammergier over ons land, schrijft NH Nieuws.

Grote klap

Onderzoeker Hans Pohlmann van de Vulture Conservation Foundation volgde de lammergier na zijn uitzetting via een zender. De zender, waarmee de locatie, de vlieghoogte en de snelheid geregistreerd wordt, liet vanmorgen om 09.27 uur een plotselinge piek in de beweging van de vogel zien. Vervolgens viel de vogel naar beneden en op de grond bewoog die niet meer.

Pohlmann is meteen gaan kijken en trof de levenloze lammergier aan naast een windturbine aan de Schervenweg. Het kan volgens de onderzoeker niet anders dan dat de vogel tegen een van de draaiende wieken is gevlogen. Het ongeluk doet hem zeer. "Het is enorm zonde en een grote klap voor het introductieprogramma", zegt hij.