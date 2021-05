Politie doet aangifte van poging tot doodslag na rellen met NAC-fans in Breda

Volgens de politie probeerde een aantal supporters bewust een ME-busje in brand te steken. Ook haalden ze stoeptegels uit de grond. Ze braken die en gooiden ze in stukken naar de ME'ers.

De politie is een groot onderzoek gestart. Tot nu toe zijn zes mensen opgepakt. Het gaat om 18-jarige man uit Zevenbergen, een 20-jarige man uit St. Willebrord, drie mannen van 19, 34 en 41 jaar uit Breda, en een 20-jarige man uit Oudenbosch. Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep Brabant dat beelden worden bekeken om vast te stellen wat er precies is gebeurd en dat niet is uitgesloten dat meer aanhoudingen volgen.

'Ronduit schandalig'

NAC Breda veroordeelt het geweld. "De mate van het geweld tegen de hulpdiensten is ronduit schandalig te noemen", staat in een verklaring van de voetbalclub en de gemeente Breda. "Niet alleen het verlies van de finale tegen NEC, maar de mate van agressie en het wangedrag van een aantal personen hebben ervoor gezorgd dat zondag 23 mei 2021 een zwarte bladzijde werd voor Breda en NAC. Dit had niets meer met voetbal te maken en niets met het supporten van 'je club'."