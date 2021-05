Dag na Wit-Russische 'luchtvaartpiraterij': woede, verbazing en vraagtekens

Maar ruim een dag later lijkt de maatschappij minder zakelijk naar het incident te kijken. Ryanair-baas Michael O'Leary sprak vanochtend op de Ierse radio over een "kaping die door een staat is gefinancierd". O'Leary gelooft dat het de intentie was van de Wit-Russen om Protasevitsj en zijn vriendin van boord te halen. "En we denken dat er ook wat KGB-agenten het toestel hebben verlaten op het vliegveld".

Volgens de Litouwse minister van Defensie waren er bij terugkeer in Vilnius zeker vijf stoelen leeg.

'Protasevitsj stond meteen op'

Inmiddels wordt ook steeds meer duidelijk wat zich aan boord heeft afgespeeld van Ryanair-vlucht 4978. De 26-jarige Protasevitsj was met zijn vriendin, een 23-jarige Russische die studeert in Vilnius, onderweg naar Litouwen na een vakantie in Griekenland.

Persbureau Reuters schrijft op basis van een ooggetuigenverslag van een passagier dat Protasevitsj meteen opstond toen de piloot meedeelde dat er zou worden uitgeweken naar Minsk. Hij pakte in de opbergruimte boven hem een laptop en telefoon uit zijn handbagage en gaf die aan zijn vriendin.

"Ik denk dat hij daarbij een fout maakte", zei de passagier tegen Reuters. "Hij had zijn spullen ook aan mij of anderen kunnen geven en niet aan zijn vriendin, die volgens mij nu ook is gearresteerd." De universiteit waaraan de vriendin van Protasevitsj studeert, heeft haar arrestatie bevestigd.

Persbureau AP sprak de passagier die direct voor Protasevitsj zat. "Hij raakte in paniek toen hij hoorde dat we naar Minsk gingen. Hij zei dat hij daar de doodstraf zal krijgen", zei hij.