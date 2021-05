Finale Songfestival memorabele avond voor fans en artiesten: 'We gaan naar Italië!'

In het perscentrum, waar journalisten en medewerkers van fansites zaten, was de sfeer eerder gespannen dan uitgelaten. "In de perszaal begon het eigenlijk rustig. Maar toen de puntentelling begon, werd het spannender", vertelt NOS-redacteur Jorn Kompeer. "Na elke uitslag van de televotes volgde er gejuich of juist 'oehhhh'. Toen bleek dat Italië gewonnen had, verzamelden veel camera's zich om de Italiaanse pers die met Italiaanse vlaggen zwaaide en juichte."

Daarna werd het gauw weer rustiger. "Veel journalisten moesten live in hun nieuwsuitzendingen vertellen wat de uitslag was. En anderen gingen in de rij staan voor de persconferentie van de winnaar."

Maar de enthousiaste sfeer was de hele avond al te voelen. Zo stonden uren voordat de show zou beginnen al mensen in de rij om op de foto te gaan bij Ahoy, helemaal in Songfestival-stijl: