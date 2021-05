Grote favoriet Italië wint Eurovisie Songfestival, vóór Frankrijk en Zwitserland

Nadat de punten door de jury's van de verschillende landen waren uitgedeeld stond Zwitserland op de eerste plek met 19 punten voorsprong op Frankrijk. Maar zoals wel vaker gooiden de punten van de 'televoters' de uitslag nog behoorlijk om. Uiteindelijk eindigde Frankrijk op de tweede plaats en werd Zwitserland derde.

Het Verenigd Koninkrijk eindigde als 26ste en laatste. Van zowel de vakjury als het publiek kreeg het land, dat als één van de 'Big Five' altijd automatisch geplaatst is voor de finale, welgeteld nul punten. De 'Big Five' zijn de landen die het meest bijdragen aan de organisatie en daardoor altijd in de eindronde van het festival komen.

Ook Jeangu Macrooy kreeg weinig steun van het Europese publiek. Hij mocht nog wel 11 punten van de vakjury's in ontvangst nemen, maar kreeg er nul van de televoters.

Dit was het optreden van Jeangu Macrooy: