RIVM: 3221 nieuwe coronabesmettingen

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: afgelopen week werden gemiddeld 4179 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 28 procent minder dan een week eerder.

Ook in onze buurlanden daalt het gemiddelde aantal besmettingen, hoewel het aantal positieve tests in België de afgelopen dagen iets steeg. In het Verenigd Koninkrijk, waar het vaccineren snel gaat, daalt het aantal positieve tests het hardst.