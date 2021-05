Verdachte auto weggesleept in Broek in Waterland; link met overval onduidelijk

In Broek in Waterland, ten noorden van Amsterdam, heeft de politie vanochtend een auto weggesleept. Het is een zwarte Audi met een nep-Belgisch kenteken van karton, is te zien op een video van een journalist van de regionale omroep NH Nieuws.

De politie wil niet zeggen of de weggesleepte auto iets te maken heeft met de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, afgelopen woensdag. "We onderzoeken alles", aldus een woordvoerder.