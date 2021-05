Ook derde dag van zoektocht naar Belgische militair levert niets op

Ook de derde dag van de klopjacht naar de voortvluchtige Belgische militair Jurgen Conings is zonder resultaat gebleven. Even voor middernacht liet een aanklager van het Federaal Parket weten dat de zoektocht niets heeft opgeleverd en de komende dag verdergaat.

De afgelopen dag werd een gebied van 20 kilometer omtrek in het Nationaal Park Hoge Kempen doorzocht. Daarvoor werd het hele park afgesloten voor voetgangers en fietsers. Honderden politieagenten en militairen kamden het gebied uit, onder meer met warmtecamera's. De Nederlandse en de Duitse politie hielpen mee bij het onderzoek.

De autoriteiten nemen nog altijd aan dat de militair zich in het natuurgebied heeft verschanst. Daar zijn volgens het parket genoeg aanwijzingen voor. Ook wordt ervan uitgegaan dat Conings nog in leven is.

Afscheidsbrieven

De 46-jarige Afghanistan-veteraan wordt gezocht sinds hij begin deze week verdween met een aantal wapens die hij uit een legerkazerne had meegenomen. Uit afscheidsbrieven bleek dat Conings, die extreemrechtse sympathieën heeft, het gemunt heeft op virologen en de Belgische overheid.

De auto van Conings werd dinsdagavond gevonden in de buurt van het Nationaal Park Hoge Kempen. Er lagen vier raketwerpers en munitie in. De politie gaat ervan uit dat hij nog steeds gewapend is.