Hamer ontvangt morgen jongeren en kunst- en cultuursector

Informateur Hamer praat morgen met jongeren en vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector. Een van de belangrijkste opdrachten aan Hamer in de kabinetsformatie is dat ze snel overeenstemming moet zien te bereiken over het 'herstel- en transitiebeleid' na de coronacrisis.

Zowel jongeren als de kunst- en cultuursector zijn op verschillende manieren getroffen door de crisis en daarom wil Hamer met beide groepen van gedachten wisselen. Wat de jongeren betreft, had de Kamer haar dat ook opgedragen.

De informateur benadrukt dat jongeren in de knel zijn geraakt in hun onderwijs en opleiding, maar ook op de arbeidsmarkt en op sociaal gebied. En concertzalen en theaters, musea en bioscopen hebben hun deuren moeten sluiten, waardoor het culturele leven voor een groot deel stil is komen te liggen.

Hamer, die gisteren en eergisteren sprak met alle fractievoorzitters, ontvangt de jongeren morgenochtend, de vertegenwoordigers van kunst en cultuur morgenmiddag.