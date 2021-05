Chinese Marsrover Zhurong stuurt eerste foto's

De Chinese Marsrover Zhurong heeft zijn eerste foto's doorgestuurd vanaf de rode planeet. Sinds de landing in de nacht van vrijdag op zaterdag had China nog geen beelden vrijgegeven.

De twee foto's tonen het Marslandschap gezien vanaf de voorzijde en vanaf de achterzijde van de rover, die nog op de lander staat. De rover zal later afdalen naar het oppervlak, via de rails die op een van de foto's te zien zijn. De bedoeling is dat er onderzoek wordt gedaan naar sporen van vroeger leven op de planeet. In het gebied, Utopia Planitia, was mogelijk vroeger een oceaan.

De foto's laten ook zien dat een aantal kritieke onderdelen van de rover succesvol is geactiveerd.