Politie registreerde meer geweld en kreeg meer klachten

De coronacrisis leidde het afgelopen jaar tot minder woninginbraken en minder straatroof, maar ook tot meer klachten over de politie. Ook registreerden agenten meer geweld door de politie. Dat staat in het jaarverslag van de politie.

Veel mensen klaagden over bejegening door de politie. Anderen klaagden juist dat de politie te weinig actie ondernam. Het aantal klachten steeg met 29 procent tot ruim 13.000.

Als mogelijke verklaring ziet de politie dat "het maatschappelijk ongenoegen" vorig jaar groeide. "Er was discussie over discriminatie in de samenleving en daarna over de coronamaatregelen", zegt een woordvoerder. "Er is een groep zeer ontevreden dat de politie deze maatregelen handhaaft en dat levert klachten op."

In een jaar tijd heeft de politie 113.000 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de regels. Het grootste deel was voor het overtreden van de avondklok, die tussen januari en april dit jaar gold.

Stijging geweld door politie

In 2020 gebruikte de politie bij 17.000 incidenten geweld, 15 procent meer dan het jaar ervoor. De politie vermoedt dat deze stijging deels te maken heeft met betere registratie. Agenten zijn verplicht om na een incident alle 'geweldsaanwendingen' vast te leggen. Dat gaat van licht geweld, zoals duwen of vastpakken, tot zwaardere geweldsinzet, zoals het gebruik van pepperspray of de wapenstok of het trekken van een vuurwapen.

Ruim 3000 keer checkte de politie zelf of het gebruikte geweld volgens de regels was. In 236 zaken was sprake van niet-professioneel optreden; bij zes incidenten leidde dat tot disciplinaire maatregelen tegen de betrokken agenten.

In totaal kregen ruim 300 politiemedewerkers een disciplinaire maatregel opgelegd, bijvoorbeeld wegens het lekken van vertrouwelijke informatie of misbruik van bevoegdheden. Dat is vergelijkbaar met het jaar ervoor. In totaal werken er ruim 65.000 mensen bij de politie.

Digitaal

De coronacrisis had ook andere gevolgen voor de politie. Zo was de politie het afgelopen jaar meer geld kwijt dan gepland en kon er minder worden getraind. Wel kon er worden bespaard op de inzet tijdens evenementen, omdat die het afgelopen jaar niet doorgingen.

De criminaliteit is tijdens de coronapandemie iets gedaald. Vooral het aantal woninginbraken nam af, maar er waren ook minder overvallen en straatroven. Daar staat tegenover dat de online criminaliteit meer dan verdubbelde.

"Digitaal is steeds meer het nieuwe normaal", constateert korpschef Henk van Essen. Hij pleitte eerder al voor extra geld voor digitale specialisten, maar ook voor meer wijkagenten.

Vrouw

Tijdens de coronacrisis daalde ook het ziekteverzuim bij de politie. Dat ligt op 5,5 procent, het laagste percentage sinds de vorming van de nationale politie. De politie denkt dat de crisis de saamhorigheid binnen het korps heeft vergroot. Ook werkten medewerkers zelfstandiger en vaker thuis, wat hun welzijn ten goede kwam.

De politie schrijft dat ook op het gebied van diversiteit voortuitgang is geboekt. Inmiddels is een op de drie leidinggevenden een vrouw.