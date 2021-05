Demonstraties op Westelijke Jordaanoever, opnieuw aanvallen over en weer

De staking wordt gesteund door Hamas, de groep die in Gaza aan de macht is, en de Fatah-beweging die het voor het zeggen heeft in de Westelijke Jordaanoever. "Het is de eerste keer in decennia dat we zien dat Palestijnen van verschillende politieke groeperingen samen deelnemen aan zo'n gezamenlijke demonstratie", zegt een verslaggever van Al Jazeera in de Palestijnse stad Ramallah.

Op de vlucht

Ruim 47.000 Palestijnen zijn vanwege de bombardementen in de Gazastrook op de vlucht geslagen, meldt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN. In ruim een week van bombardementen zijn veel huizen onbewoonbaar verklaard. Bijna alle vluchtelingen verblijven in tientallen VN-scholen in de Gazastrook.

Een woordvoerder van het bureau zegt tegen Reuters dat er zeker 132 gebouwen in de Gazastrook zijn verwoest en 316 zwaar beschadigd. Het gaat onder meer om ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook wegen naar ziekenhuizen zijn vaak onbegaanbaar.

Israël opende vandaag een toegangsweg naar de Gazastrook om humanitaire hulp toe te laten: