Interview met koningin Máxima gaf 'veel mooie inkijkjes' en was 'kwetsbaar'

Koningin Máxima was vanavond te zien in een uitgebreid televisie-interview ter ere van haar 50e verjaardag. Dat is uitzonderlijk, want zo'n langdurig één-op-één-interview komt bijna niet voor. Het interview gaf veel mooie inkijkjes in het leven van de koningin, zeggen koningshuisdeskundigen.

"In het interieur, in haar eigen anekdotes, maar ook in haar werk", zegt royaltyjournalist Rick Evers. Ook noemt hij de inkijkjes in staatsbezoeken, toen Máxima nog meeging in het kielzog van haar schoonmoeder Beatrix, die toen nog koningin was. "Maar ze had dus ook wel een stem in die periode."

Verder stonden Máxima's kwetsbaarheid en openheid centraal, zegt Evers. Dat kwam onder meer naar voren toen bleek dat ze soms nog moeite heeft met de Nederlandse taal: het woord schalks kende ze niet. "En dat geeft ze eerlijk toe. Die kwetsbaarheid, haar openheid. De passie als ze over muziek praat, de vochtige ogen als het over haar ouders gaat. Het was mooi om dat te zien."

Ook op sociale media wordt de openhartigheid van het interview goed ontvangen: