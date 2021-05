Máxima: Griekse vakantie was inschattingsfout

"Een inschattingsfout", noemt koningin Máxima haar gewraakte vakantie van vorig jaar. Terwijl het kabinet Nederland opriep zoveel mogelijk thuis te blijven, vloog het koninklijk gezin naar Griekenland.

"We hadden vanaf het begin van de pandemie ons altijd gefocust op wat er nog steeds kon, niet wat er niet kon", legt ze haar redenering uit. "We mochten nog steeds naar Griekenland: het was een geel land, we gingen naar ons eigen huis, we deden niks anders en zouden vanaf daar werken. Dus we dachten: het kan nog steeds."

Het kabinet reageerde verrast en de reis leidde tot veel kritiek in Den Haag. Willem-Alexander besloot daarom enkele uren na aankomst de reis af te breken. Enkele dagen later betuigde hij spijt in een videoboodschap. "Het was niet solidair", erkent Máxima nu ook in een interview met Matthijs van Nieuwkerk ter ere van haar vijftigste verjaardag.