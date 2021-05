Draagt populaire programma over dragqueens Make Up Your Mind bij aan acceptatie?

Zeker anderhalf miljoen mensen zagen afgelopen zaterdagavond hoe misdaadverslaggever Peter R. de Vries, gekleed als dragqueen Miss Beautycase, een prijs uitreikte aan dragqueen Bobby Bambam, beter bekend als acteur Barry Atsma. Deelnemers aan en kijkers van Make Up Your Mind prijzen het RTL-programma voor de bewustwording dat het creëert rondom de dragcultuur.

(Ervarings)deskundigen zijn het daar mee eens, maar denken wel dat er meer nodig is om volledige acceptatie te creëren. Dat zeggen ze tegen de NOS op de internationale dag tegen homo- en transfobie.

"Een programma als dit op primetime televisie is belangrijk, want zichtbaarheid leidt tot meer acceptatie", zegt mediawetenschapper Linda Duits (UU). Ook dragqueen Dolly Wood, wier echte naam bekend is bij de redactie, is positief. "Mijn mening is: hoe meer zichtbaarheid, hoe beter. Daarnaast zag ik vooral positieve reacties, dat is goed."

Freya Terpstra, van Transgender Netwerk Nederland, die bekend is met de dragscene maar benadrukt dat er een groot verschil is tussen transpersonen en dragartiesten, vond de boodschap heel sterk. "De kandidaten zeiden dat ze meededen om te laten zien dat iederéén zichzelf mag zijn. Dat is voor mij het belangrijkst, anders lijkt het namelijk enkel een programma dat gaat over heteromannen die zich verkleden."