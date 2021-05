Vrijwel alle betogers van pro-Palestijns protest in Utrecht weer vrij

De politie heeft vrijwel alle mensen die gisteren werden opgepakt na een pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht weer vrijgelaten. Ze hebben een boete gekregen voor het negeren van het noodbevel of voor overtreding van de Wet openbare manifestaties. Alleen een betoger die met stenen naar agenten gooide zit nog vast, laat de politie weten.

Gisteren werden ruim honderd betogers gearresteerd na een protest op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het protest, met naar schatting zo'n 500 aanwezigen, werd aan het begin van de avond ontbonden. De gemeente zei dat de betogers zich niet aan de coronaregels hielden en dat de organisatie naleving daarvan niet kon garanderen.

Een groep van ruim 200 demonstranten trok vervolgens naar de nabijgelegen wijk Lombok. Ook daar werden ze weggestuurd en er werd een noodbevel uitgevaardigd, maar een grote groep ging niet weg. Volgens burgemeester Dijksma van Utrecht kregen zij "gedurende relatief lange tijd" de ruimte om vrijwillig te vertrekken, maar zijn er uiteindelijk wel arrestaties verricht omdat mensen bleven demonstreren, ook al mocht dat niet meer. Volgens haar was sprake van een "grote groep".

Protesten vandaag

Ook vandaag staan er verspreid over het land meerdere pro-Palestijnse protesten op het programma. Onder meer in Den Haag staan er protesten gepland op de Hofplaats, het Malieveld en het Plein.

Ook in Maastricht wordt later vandaag een protest verwacht. In verschillende steden zijn daarnaast flyeracties. Verschillende actiegroepen willen ook morgen in meerdere steden demonstreren.

De protesten van vandaag vallen samen met de Nakba. Dat is de periode rond de stichting van de staat Israël in 1948 waarin honderdduizenden Palestijnen vluchtten of van hun land werden verdreven.