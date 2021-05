Waarom vandaag een extra beladen dag is voor Palestijnen

Volgens Al-Nabali laat het zien waarom de situatie in Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem zo gevoelig ligt. In die wijk liepen de spanningen afgelopen week flink op omdat Palestijnse families uit hun huis gezet zouden worden. De gezinnen moeten van de Israëlische rechter plaatsmaken voor Joodse kolonisten. "Dit is echt een big deal voor ons. Wij Palestijnen moesten in 1948 al onze huizen verlaten en die hebben we nooit meer terug gekregen. Dat kunnen we niet nog een keer laten gebeuren", zegt Al-Nabali.