Israël vernietigt flatgebouw in Gaza met kantoren internationale media

In Gaza-Stad is een pand waarin meerdere mediaorganisaties zijn ondergebracht gebombardeerd door het Israëlische leger. Volgens het internationale persbureau AP werd de eigenaar van het pand een uur voor het bombardement door het Israëlische leger gewaarschuwd dat het gebouw door raketten zou worden geraakt.

Het pand van twaalf verdiepingen hoog, waarin ook appartementen en kantoren zaten, is ingestort. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger was het gebouw een legitiem militair doelwit omdat onder meer de inlichtingendienst van Hamas er actief was. Het leger stelt dat Hamas de mediaorganisaties gebruikte als menselijk schild.

Twee raketten raakten het gebouw kort na elkaar. Na de tweede inslag stort het groene gebouw in het midden in: