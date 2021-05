Israëlische media: tweet over grondoffensief was tactische zet

In werkelijkheid waren er geen Israëlische grondtroepen in Gaza. Een "intern communicatieprobleem", noemde het leger het later. De genoemde Israëlische kranten suggereren echter dat het Twitter-bericht geen ongeluk was, zegt correspondent Ankie Rechess. "Meteen namen de internationale media het over. En de bedoeling was, wordt hier gesuggereerd, om te zien hoe Hamas zou reageren op het bericht dat het grondoffensief begonnen was."

'Met tunnels en al instorten'

"Ze hoopten dat alle leiders meteen onder de grond zouden gaan, want daar is de aanval afgelopen avond begonnen", vertelt Rechess op NPO Radio 1. "Er hebben 160 Israëlische gevechtsvliegtuigen aan deelgenomen, ook de Israëlische marine heeft geschoten vanaf zee. En ook de artillerie, al die tanks die aan de grens staan, is begonnen. Ze hoopten dus dat die leiders allemaal onder de grond zouden gaan en tegelijk zouden instorten met die tunnels."

Het Israëlische leger ontkent dat dit het geval is. Rechess: "Die zeiden: we hebben een redelijk duidelijke tweet geplaatst en als dat zo geïnterpreteerd wordt, dan is dat ieder zijn eigen probleem. Ze gaan er dus helemaal niet op in dat dit een tactische zet is geweest." Of de suggestie van de kranten klopt, weet Rechess niet. "Het zou kunnen, maar ik kan dat niet onderleggen met echte feiten."

Wat de insteek ook was, volgens de kranten leidde de berichtgeving ertoe dat tal van strijders positie innamen in de tunnels van Hamas. Hoeveel van hen bij de bombardementen van afgelopen nacht zijn gedood, moet volgens de kranten nog blijken.

Netanyahu: dit is nog niet klaar

Volgens het leger zijn "vele kilometers" van de tunnels beschadigd geraakt. Premier Netanyahu laat weten tevreden te zijn met de bombardementen van afgelopen nacht. "We zijn niet gestopt met de aanvallen op terroristische doelen in Gaza. Bijna duizend doelen in de afgelopen twee dagen."

Ook burgerdoelen zoals woningen zijn getroffen bij de bombardementen op Gaza. Persbureau Reuters meldt op gezag van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza dat er nu 122 doden zijn gevallen, onder wie 31 kinderen. Ruim 900 mensen zijn gewond geraakt. Het persbureau meldt dat Hamas en Islamitische Jihad zeggen dat 20 strijders zijn gedood. Aan Israëlische kant zijn volgens Reuters 7 mensen gedood, onder wie een kind en een militair.

"We hebben drie andere campagnes of oorlogen meegemaakt over Gaza, maar die duurden dus allemaal 50 dagen of een maand", aldus Rechess. "En daar was dus ook een grondoffensief bij. Nu is de hele strijd eigenlijk pas vier dagen aan de gang en Israël heeft gezegd dat het in deze vier dagen meer succes heeft gehad dan in al die andere oorlogen bij elkaar."

Ondertussen schiet Hamas nog altijd met raketten, vandaag vooral op het zuiden van Israël. Het Israëlische kabinet heeft goedgekeurd dat het leger zich klaarmaakt voor een grondoffensief en Netanyahu waarschuwt dat de aanvallen op Hamas nog niet afgelopen zijn: "Ze vielen onze hoofdstad aan, ze schoten op onze steden. Ze betalen daar nu de prijs voor en zullen dat blijven doen. Dit is nog niet klaar."