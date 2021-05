Rutte roept op tot wapenstilstand en 'steunt recht Israël op zelfverdediging'

Nederland roept op tot een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Demissionair premier Rutte is zeer bezorgd over het aanhoudende geweld, zo laat hij via Twitter weten.

De premier benadrukt dat Nederland het recht op zelfverdediging van Israël steunt. Maar wel "binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit", voegt hij daaraan toe.