Weer spanning tussen Armenië en Azerbeidzjan, Poetin en Macron manen tot kalmte

Armenië beticht Azerbeidzjan van een illegale grensoverschreiding. Volgens de Armeense regering zijn in het zuiden van het land Azerbeidzjaanse troepen het land binnengedrongen. Bakoe ontkent dat en spreekt van een provocatie van Armenië.

Het gaat om het gebied rond het grensmeer Sev, niet ver van de regio Nagorno-Karabach, waar de twee landen afgelopen najaar een korte maar hevige oorlog uitvochten.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Gisterochtend meldden lokale media dat er gevechten waren uitgebroken tussen Armeense en Azerbeidzjaanse troepen, maar dat werd later door het Armeense ministerie van Defensie ontkend. Dat sprak van een poging van de Azeri's om "de grens aan te passen". Dat zou door Armenië met een "tactische manoeuvre" zijn afgeslagen.

Stappen tegen nepnieuws

De Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor het rondpompen van nepnieuws en onbevestigde militaire berichten. Kranten en nieuwssites zijn gewaarschuwd dat er mogelijk juridische stappen worden ondernomen als er "paniekzaaiende" misinformatie wordt verspreid.

Azerbeidzjan ontkent alle beschuldigingen en stelde gisteravond in een verklaring dat de troepenbeweging onderdeel uitmaakte van de reguliere grensbewaking. Ook benadrukte de minister van Buitenlandse Zaken dat het land zich zal blijven inzetten voor het verminderen van de spanningen in de regio.