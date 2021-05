Hamer informateur, maar PvdA heeft nog steeds geen vertrouwen in Rutte

SER-voorzitter en PvdA'er Mariëtte Hamer is benoemd tot informateur. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van VVD en D66 om Hamer het voortouw te geven in de kabinetsformatie. Ze krijgt tot 6 juni de tijd om te onderzoeken over welke urgente problemen er overeenstemming kan worden bereikt en welke partijen dan een regeerakkoord op hoofdlijnen kunnen gaan schrijven.

De Kamer debatteerde een groot deel van de dag over het eindverslag van informateur Tjeenk Willink. Die constateerde dat er voldoende basis is om verder te praten. Ook denkt hij dat er uiteindelijk voldoende vertrouwen kan komen tussen de verschillende partijen om een coalitie te vormen.

PvdA-leider Ploumen steunde het voorstel om haar partijgenoot aan te wijzen als informateur, maar zei ook dat haar vertrouwen in VVD-leider Rutte nog niet is hersteld. De PvdA is een van de mogelijke coalitiepartners die aan zouden kunnen schuiven bij VVD en D66. Vorige maand steunde Ploumen nog een motie van wantrouwen tegen de demissionaire premier, vanwege zijn optreden in de kwestie Omtzigt.

"Ik ben vandaag niet van oordeel veranderd", zei Ploumen in het debat. Ze is niet onder de indruk van de voorstellen die Rutte heeft gedaan voor het veranderen van de bestuurscultuur. Bij Nieuwsuur pleitte hij voor meer debat in de ministerraad en meer vrijheid voor de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Ploumen vindt die voorstellen "onder de maat" en lijkt daarmee vooralsnog de deur dicht te houden voor samenwerking met Rutte en de VVD.

Klaver houdt deur op kier

GroenLinks-leider Klaver houdt de deur juist op een kier. Ook zijn partij steunde in april de motie van wantrouwen, maar Klaver vindt nu dat er toch inhoudelijke gesprekken gevoerd moeten worden. In antwoord op vragen van andere partijen bleek dat hij samenwerking met Rutte niet resoluut afwijst, al is hij er ook niet enthousiast over.

"Of Mark Rutte ooit nog een ander mens wordt? Ik denk het niet", zei Klaver. "Maar mensen kunnen wel veranderen en we kunnen wel proberen dingen anders te doen."

Verschillende andere partijen hadden veel kritiek op de gang van zaken. Volgens PVV-leider Wilders blijkt uit de benoeming van Hamer dat er gewoon weer een kabinet onder Rutte gaat komen. "Alles is van tevoren bekokstoofd. We kunnen net zo goed naar huis." Forum voor Democratie en JA21 deelden die mening.

CDA-voorman Hoekstra betoogde dat Nederlanders niet zo geïnteresseerd zijn in de vraag welke politici vertrouwen hebben in elkaar. Ze vinden de inhoud volgens hem veel belangrijker. "We hebben een verantwoordelijkheid om die problemen aan te pakken en niet alleen met onszelf bezig te zijn." Ook Hoekstra sluit samenwerking met Rutte niet uit.