'Politie en kabinet komende weken nog in gesprek'

De politiebonden zullen de komende drie weken onderhandelen met demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de cao en werkdruk. Dat zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond NPB. De bonden gingen vandaag en zondag naar Den Haag en zullen dat gesprek naar eigen zeggen morgenochtend weer hervatten.

Afgelopen weekend dreigden de bonden met een staking tijdens Feyenoord-Ajax. Toen Grapperhaus toezegde met de bonden in gesprek te willen over onder meer een nieuwe cao, werd de staking afgeblazen. Sindsdien zijn de gesprekken gaande.

'Urgentie'

Struijs zegt namens de bonden dat hij 'matig optimistisch' is. Volgens hem zijn de komende weken cruciaal. "De eerste verkenning zit erop. Aan de kant van het kabinet en de bonden is er nog veel huiswerk te doen. We hebben een forse agenda opgesteld, en gaan morgenochtend door. Dat zegt wel wat over de urgentie die het kabinet voelt."

Inhoudelijk wilt hij niet vertellen wat er is gezegd. Ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil nog niet reageren terwijl de gesprekken lopen.

Onvrede

De politievakbonden zijn ontevreden dat er nog altijd geen nieuwe cao is afgesloten en dat politiemensen niet met voorrang gevaccineerd worden. "Agenten zijn het meer dan zat dat hun harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer dan misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt", zeiden de vakbonden in een eerdere verklaring.