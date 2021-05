Politie grijpt in bij demonstratie in Barneveld, 'agent tegen hoofd getrapt'

De politie heeft vanmiddag ingegrepen bij een demonstratie in Barneveld. Daar liepen volgens een schatting van de politie zo'n 800 mensen een protestmars tegen de coronamaatregelen. Rond 14.00 uur werd het protest beëindigd. Er is niemand aangehouden. Een agent raakte gewond.

Het protest begon buiten het centrum bij kasteel De Schaffelaar. De optocht was niet aangemeld en de locatie was tot 10.00 uur door de betogers geheim gehouden. Burgemeester Luteijn van de Gelderse gemeente had vanochtend een noodbevel afgekondigd de betogers anderhalf uur de tijd gegeven om het vertrek "ordentelijk af te wikkelen".

De ME probeerde de mensen buiten het centrum te houden, maar dat lukte dit niet. Volgens de politie waren er 80 tot 100 demonstranten uit op een confrontatie en werden agenten bekogeld met stenen. Een agent werd tegen het hoofd geschopt en raakte lichtgewond, zegt de politie.

Geen aanhoudingen

Niemand is aangehouden, ook zijn er geen boetes uitgeschreven. Wel kijkt de politie naar beelden van livestreams en andere opnames. "We willen de mensen die geweld hebben gebruikt uit de anonimiteit halen. Ze moeten opgespoord worden."

De mars was georganiseerd door een actiegroep die zich Police for Freedom noemt. De deelnemers scandeerden teksten als "Liefde, vrijheid, geen dictatuur". Een woordvoerder van de gemeente Barneveld zei tegen Omroep Gelderland dat de gemeente niets wist van de demonstratie. "Anderhalf uur van tevoren werden we op de hoogte gesteld. Daarop zijn we gaan onderzoeken wat we konden verwachten."

De burgemeester kwam met een noodbevel omdat de veiligheid van inwoners en deelnemers aan het protest niet gegarandeerd kon worden. "Door het grote aantal mensen dat zou komen en het feit dat we het niet eerder wisten, konden we niet anders dan de demonstratie verbieden."