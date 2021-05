Amerikaanse ruimtesonde vertrokken van planetoïde voor terugkeer naar aarde

Een Amerikaanse ruimtesonde die materiaal heeft verzameld van een planetoïde, is begonnen aan de terugreis naar de aarde. De NASA-sonde Osirix-Rex, die in oktober vorig jaar landde op de planetoïde Bennu, heeft naar schatting zo'n 200 tot 400 gram gruis opgezogen en keert als alles goed gaat in september 2023 terug op aarde.

Wetenschappers hopen met het verzamelde gruis meer te weten te komen over het ontstaan van het zonnestelsel, en daarmee ook de aarde. Het gruis kan mogelijk meer vertellen over hoe planeten zijn ontstaan en waar het leven op aarde vandaan komt. Bennu is naar schatting 490 meter lang en zo'n 4,5 miljard jaar oud.

Hoeveel gruis er precies is opgezogen, wordt pas na de landing op aarde duidelijk. Om de aarde te bereiken, zal de sonde twee keer rond de zon vliegen en een afstand van 2,3 miljard kilometer afleggen. De planetoïde is nu zo'n 287 miljoen kilometer van de aarde verwijderd.

De missie, die meer dan 800 miljoen dollar kost, is de eerste in een reeks van meerdere NASA-missies naar planetoïden. Het is de eerste keer dat de Amerikanen materiaal van een planetoïde naar de aarde willen brengen, maar Japan was ze al eens voor. Dat ging wel om een veel kleinere hoeveelheid materiaal.

Hoe haal je gruis van een planetoïde? Een missiemanager legde vorig jaar uit hoe dat gaat: