Omtzigt reageert op Rutte: bereid tot gesprek, maar dat lukt nu niet

Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp is het essentieel dat het vertrouwen tussen Rutte en Omtzigt hersteld gaat worden.

"De positie van het CDA is cruciaal", zei hij in het NOS Journaal. "Die partij lijkt voor de VVD onmisbaar voor een meerderheidskabinet Rutte IV. Maar de situatie in de kabinetsformatie blijft voorlopig heel ingewikkeld. Omtzigt is er wellicht voorlopig nog niet, en dat gesprek tussen Rutte en Omtzigt lijkt toch wel eerst te moeten gaan plaatsvinden, voor er weer echt significante stappen in de kabinetsformatie kunnen worden gezet."

"Functie elders"

In de uitgelekte notities van verkenner Ollongren bleek te staan dat er was gesproken over een "functie elders" voor Omtzigt, die ruim 342.000 stemmen kreeg bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Later bleek dat het Rutte was die de positie van het Kamerlid ter sprake had gebracht, al kon hij zich dat naar eigen zeggen aanvankelijk niet herinneren.

Bovendien bleek uit vrijgegeven notulen van de ministerraad dat bewindspersonen klaagden over kritische Kamerleden als Omtzigt, en dat Rutte daarin meeging.

Steun binnen partij

Gisteren bleek uit een rondgang van de NOS onder tientallen CDA-afdelingen dat een deel van de CDA-achterban vindt dat het CDA er alles aan moet doen om Omtzigt bij de partij te houden, maar dat regeren met Mark Rutte tegelijkertijd niet moet worden uitgesloten.

De meeste afdelingen zeiden dat ze een brandbrief van twee weken geleden, waarin 20 afdelingen schreven dat het CDA niet meer met Rutte moet gaan regeren, niet hebben ondertekend. De lokale CDA-politici vinden dat er moet worden ingezet op herstel van vertrouwen.

Ingewijden binnen het CDA zeiden dat de partijtop aan een oplossing werkt en "goede gesprekken" met Omtzigt heeft gevoerd. Veel afdelingen zeiden ook enorm veel waardering te hebben voor Omtzigt, vanwege zijn vasthoudende en goede werk.