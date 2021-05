Voorwaardelijke celstraf voor journalist vanwege misbruik dossier Kasteelmoord

Later bleek dat Peter Gyselbrecht er niets mee te maken had. Maar hij werd wel vervolgd voor het lekken van de telefoongesprekken. Ook Bart Aerts, die de Terzake-reportage maakte, kwam in beeld als mogelijke mededader van het lekken.

Ze moesten zich eind vorig jaar verantwoorden voor de rechter voor het misbruik. De advocaat van de zoon zei toen dat zijn cliënt zich met het lekken wilde verdedigen in de moordzaak. Aerts verklaarde dat hij zijn journalistieke taak vervulde. Uit meerdere bronnen zou volgens de journalist blijken dat er sprake was beïnvloeding.

De rechters oordelen nu dat de twee de intentie hadden om de "morele integriteit" van de familie van het slachtoffer te schaden. Omdat de feiten meer dan vier jaar oud zijn, werd een voorwaardelijke celstraf opgelegd. Gyselbrecht gaat daartegen in beroep, stelt zijn advocaat. "Aerts zal wellicht hetzelfde doen", schrijft de omroep.

Beroepsvereniging is geschrokken

De Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten is geschrokken van de uitspraak. "Wij waren er altijd van uitgegaan dat in deze zaak een vrijspraak zou volgen", zegt algemeen secretaris Pol Deltour tegen de omroep. "Dat er nu toch een veroordeling volgt, na een huiszoeking en inbeslagnames bij een journalist, is erg gevaarlijk voor alle journalisten."

Volgens hem had Aerts niet de bedoeling om de familie in een kwaad daglicht te stellen. "Hij wilde wel een aantal terechte vragen stellen over een maatschappelijk relevant dossier. Wij hopen dat de rechters in beroep hier helemaal anders over oordelen, en dat de zaak desnoods tot voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens komt."