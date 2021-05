Hooggerechtshof Israël stelt zitting over omstreden huisuitzetting Palestijnen uit

Een zitting van het Israëlische hooggerechtshof over de huisuitzetting van enkele Palestijnse families in Oost-Jeruzalem gaat morgen niet door. Een nieuwe datum volgt binnen dertig dagen, na een verzoek van hoofdaanklager Avichai Mandelblit. Hij zegt zich mogelijk zelf als partij in de rechtszaak te willen mengen.

Een lagere rechter besloot dat Palestijnse bewoners van vier huizen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem hun huizen moeten verlaten. Het hooggerechtshof moet beslissen of de bewoners daar nog tegen in beroep kunnen gaan. Tot dat moment kunnen de Palestijnen in hun huis blijven wonen.

De voorgenomen huisuitzettingen betekenden olie op het vuur van spanningen die al weken tot confrontaties in Jeruzalem leiden, tussen de Israëlische politie en Palestijnen. Gisteren vielen er volgens hulporganisatie Rode Halve Maan 90 gewonden aan Palestijnse kant, een dag daarvoor 200. Ook Israëlische agenten raakten gewond.

Kwestie sleept al jaren

De Palestijnse families zeggen sinds de jaren 50 in de huizen te wonen. Ze waren tijdens de oorlog rondom de stichting van Israël in 1948 uit hun dorpen en steden naar Oost-Jeruzalem gevlucht. Volgens Israël komt de grond echter toe aan de erfgenamen van Joodse organisaties die het land al voor 1948 kochten.

De kwestie sleept al decennia. Palestijnen en mensenrechtenorganisaties zeggen dat Israël met de huisuitzettingen Palestijnen uit Oost-Jeruzalem probeert te verdrijven ten faveure van Joodse kolonisten. Volgens Israël gaat het om een puur juridische kwestie. Het land ziet heel de stad als zijn hoofdstad, al beschouwt de internationale gemeenschap Oost-Jeruzalem als bezet gebied.

Vlaggenoptocht op Jeruzalemdag

Ondanks het uitstel van de rechtszaak lijken de spanningen in Jeruzalem nog niet voorbij. Vanavond begint de jaarlijkse Jeruzalemdag. Daarbij viert Israël dat het in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog Oost-Jeruzalem veroverde. De Israëlische politie gaf toestemming om morgen een vlaggenoptocht te houden door de oude stad, die in Oost-Jeruzalem ligt. Palestijnen zien die optocht als een provocatie.

Verschillende Israëlische veiligheidsfunctionarissen vinden dat de vieringen van Jeruzalemdag aangepast moeten worden vanwege de spanningen. Ze waarschuwen voor verdere escalatie als het Joodse Israëliërs wordt toegestaan de Tempelberg te betreden tijdens de vlaggenoptocht. In eerdere jaren gebeurde dat wel.