Klimaatactiviste Greta Thunberg protesteert tegen biomassacentrale in Diemen

Wat is biomassa?

Alles wat plantaardig is, wat groeit en bloeit, kan meetellen voor biomassa. Want bomen en planten nemen CO2 op om te groeien. Naast (restproducten van) planten en bomen, gaat het ook om gft-afval, plantaardige olie, dierlijke vetten of mest. Je kunt er autobrandstof en elektriciteit mee maken, waardoor minder fossiele brandstoffen nodig zijn. Biomassa raakt bovendien niet op.

Toch is er veel discussie over. Tegenstanders zijn bang dat het niet alleen om restproducten gaat, maar dat er meer bomen verdwijnen dan er opnieuw voor in de plaats worden geplant. Daarnaast gaat de discussie over de vraag hoeveel biomassa er wereldwijd en in Nederland beschikbaar is.