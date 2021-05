Opnieuw confrontaties in Jeruzalem

Het is opnieuw onrustig geweest in Oost-Jeruzalem. Tienduizenden Palestijnen hadden zich op de heiligste dag van de ramadan verzameld rond de Al-Aqsamoskee. De Israëlische politie en militairen waren massaal aanwezig op straat. Agenten schoten met rubberen kogels en gebruikten flitsgranaten tegen stenengooiende Palestijnen.

De onrust leek minder groot dan vrijdagavond. Wel zijn volgens de Palestijnse Rode Halvemaan zeker 53 gewonden gevallen. De Israëlische politie zegt dat zeker een agent gewond raakte.

Rond deze dagen valt Lailat al Qadr, een belangrijk feest voor moslims. Ze herdenken in de "nacht van de goddelijke beschikking" dat Mohammed zijn eerste openbaring kreeg.

Huisuitzettingen

Het is al wekenlang onrustig in Jeruzalem en op de bezette Westelijke Jordaanoever. Tijdens de ramadan komen veel Palestijnen na zonsondergang naar de Oude Stad, waar ze slaags raken met de politie. Gisteravond en afgelopen nacht vielen daarbij meer dan 200 gewonden.

De directe aanleiding voor de recente onrust is de mogelijke huisuitzetting van vier Palestijnse families in Oost-Jeruzalem. De gezinnen moeten van de Israëlische rechter plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

Deze dagen zijn zowel de heiligste avond van de ramadan als de Israëlische feestdag Jeruzalemdag. Daarop wordt gevierd dat Israël tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 Oost-Jeruzalem innam.

Maandag buigt het Israëlische hooggerechtshof zich over de vraag of de Palestijnse families nog hoger beroep mogen aantekenen in hun uitzettingszaak.