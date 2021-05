Twee Palestijnen gedood bij vermoedelijke aanslag

De Israëlische grenspolitie en een Israëlische militair hebben vanochtend twee Palestijnse mannen doodgeschoten in de buurt van de grens tussen Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever. Een derde Palestijn raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis.

Volgens Israël openden de Palestijnen het vuur op een post van de grenspolitie en werden ze daarna neergeschoten. Op beelden op sociale media is te zien dat naast de lichamen van de mannen handvuurwapens liggen. Aan Israëlische kant zouden geen gewonden zijn gevallen.

Opgelopen spanningen

Het incident gebeurt op een moment dat de spanningen in het gebied oplopen. Woensdagavond werd een 16-jarige Palestijn door het Israëlische leger doodgeschoten in de buurt van de stad Nablus op de Westoever. Dezelfde dag overleed een 19-jarige Israëliër aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een aanslag door vermoedelijk een Palestijnse schutter.

Ook in Oost-Jeruzalem kwam het gisteravond wederom tot schermutselingen in de wijk Sheikh Jarrah, waar Palestijnse families uit hun huizen gezet dreigen te worden. Palestijnse demonstranten kwamen in botsing met Israëlische kolonisten, gesteund door onder anderen de extreemrechtse parlementariër Itamar Ben-Gvir. De Israëlische politie arresteerde zeker zeven mensen.