Leger Israël doodt 16-jarige Palestijn, Israëliër (19) bezweken na aanslag

Bij rellen op de Westelijke Jordaanoever is een 16-jarige Palestijn doodgeschoten door Israëlische militairen, melden Palestijnse autoriteiten. Een 19-jarige Israëliër die zondag vanuit een auto werd neergeschoten door vermoedelijk een Palestijnse schutter, is overleden aan zijn verwondingen.

Volgens het Israëlische leger is er gisteravond laat geschoten op Palestijnen die met molotovcocktails gooiden. Dat gebeurde in de buurt van het Palestijnse dorp Beita, ten zuiden van de stad Nablus. Een woordvoerder zegt dat de dood van de 16-jarige jongen wordt onderzocht.

Een andere Palestijn werd bij de rellen in zijn rug geschoten en wordt behandeld in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

Inwoners van Beita en het nabijgelegen dorp Odala laten aan persbureau Reuters weten dat er de afgelopen nachten confrontaties zijn geweest tussen Palestijnen en Israëlische militairen.

Zoektocht naar schutter

Het Israëlische leger is bezig met een klopjacht naar de schutter die zondag vanuit de auto het vuur opende op een druk kruispunt in de Westelijke Jordaanoever. Daarbij raakten drie Israëliërs gewond, van wie twee ernstig.

Een van hen, een 19-jarige man, overleed gisteravond aan zijn verwondingen, maakte minister van Defensie Gantz bekend op Twitter. Gantz zei dat "het leger en alle veiligheidsdiensten zullen niet rusten tot ze de terrorist pakken".

De binnenlandse veiligheidsdienst van Israël, Shin Bet, heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Het is een 44-jarige Palestijnse inwoner van het dorp Turmus Ayya. Volgens de veiligheidsdienst is hij niet aangesloten bij een militante groepering.

Sinds het begin van de ramadan zijn de spanningen op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem toegenomen. Eind april haalde de politie in Jeruzalem de hekken weg bij de Damascuspoort, na dagen van onlusten.