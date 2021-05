Punkmuziek als ‘wapen’ tegen de militaire staatsgreep in Myanmar

De harde toon die hij aanslaat in zijn muziek staat in sterk contrast met wie Kyaw Kyaw is. Goedlachs en kalm vertelt hij via Skype dat hij hoopt dat zijn muziek de Myanmarezen samenbrengt. "We hebben geen wapens, maar met muziek kunnen we terugvechten." Ook wil hij aan de wereld laten zien wat er in zijn land gebeurt. "Mensen worden doodgeschoten op straat."

Sinds de machtsovername van het leger worden de protesten met harde hand neergeslagen. In drie maanden tijd zijn volgens de lokale mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners ruim 700 demonstranten gedood door veiligheidstroepen. Het aantal politiek gemotiveerde arrestaties staat op meer dan 3500.

Flashmobs

In de eerste weken van de staatsgreep waren de punkers op veel demonstraties aanwezig. Schreeuwend liepen ze door de straten van de belangrijkste stad Yangon. Vaak met de anarchistische vlag in hun hand en drie vingers in de lucht, het verzetssymbool dat is overgenomen uit de filmreeks The Hunger Games.