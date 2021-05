De Graafschap en Doetinchem voorbereid op promotiefeest: 'We zijn niet naïef'

De Graafschap en de gemeente Doetinchem bereiden zich voor op de mogelijke promotie van de voetbalclub van de Keuken Kampioen Divisie naar de eredivisie. Hoewel een grote huldiging niet mogelijk is vanwege het coronavirus, is de verwachting wel dat er alsnog feestende fans naar stadion De Vijverberg komen.

De club uit Doetinchem kan zich vanavond verzekeren van een comeback in de eredivisie door te winnen van Jong Ajax. Als dat lukt is het de tiende keer dat De Graafschap promoveert naar de hoogste divisie. De laatste keer dat het gebeurde was in 2018.

"Het zal geen grootse huldiging worden", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap tegen Omroep Gelderland. "Er mag niets worden georganiseerd en dat zullen we dan ook niet doen. We doen een oproep namens de club aan supporters om thuis de wedstrijd te kijken. Op het moment dat supporters toch naar het stadion komen, dan zullen we dat zo goed mogelijk proberen te reguleren."

Ook de gemeente roept fans op verstandig te zijn. "Ik ben zoals zovelen ook supporter van de club", zegt burgemeester Mark Boumans. "Maar ik maak mij best zorgen over grote groepen mensen die bij elkaar gaan komen. De besmettingscijfers zijn hoog en ook in de Achterhoek liggen de ziekenhuizen nog steeds vol."