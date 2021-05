Paniek op Caribische eilanden voorbij, Saba weer open voor toeristen

Na een zeer alarmerende periode met grote aantallen coronabesmettingen en volle IC's, lijkt de epidemie op Curaçao grotendeels onder controle. Gisteren werd er één nieuwe coronabesmetting geteld, tegenover 255 een maand eerder. Ook op andere Caribische eilanden binnen het Koninkrijk gaat het beter.

Eind maart nam op Curaçao het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis plots enorm toe, mede door de opmars van de Britse variant van het coronavirus. Ook de verkiezingen in maart werden als 'superspread event' gezien. Demissionair premier Rhuggenaath noemde situatie destijds "heel ernstig". Nederland stuurde zorgpersoneel om te helpen.

Dat was hard nodig, want op het hoogtepunt op 6 april lagen er 131 coronapatiënten in het gloednieuwe ziekenhuis op Curaçao, van wie 41 op de IC. Een aantal coronapatiënten moest naar Aruba worden verplaatst. Op dit moment liggen er nog 24 mensen op de IC.

Koploper in vaccineren

Afgelopen week werden de regels op Curaçao iets versoepeld, vanwege het afnemende aantal besmettingen. De versoepelingen zijn licht, want er liggen nog altijd te veel mensen in het ziekenhuis, zei de lokale epidemioloog Izzy Gerstenbluth dinsdag op een persconferentie.

Ook zijn er volgens Gerstenbluth nog te weinig mensen gevaccineerd, hoewel Curaçao wereldwijd een van de koplopers is als het gaat om het zetten van vaccinatieprikken. Ruim 74.000 eilandbewoners hebben ten minste één prik gekregen tegen covid-19. Bijna 30.000 mensen hebben ook de tweede prik gekregen en zijn dus volledig ingeënt. Het streven is om minstens 106.000 mensen op het eiland te vaccineren, zo'n 85 procent van de volwassen bevolking.

Aruba

De coronasituatie lijkt op alle eilanden redelijk stabiel. Aruba heeft van de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk de meeste besmettingen. Daar kwamen gisteren zeventien nieuwe gevallen bij, tegenover 25 een dag eerder. Vorig jaar was Aruba ook lange tijd het eiland met de meeste besmettingen.

Ook Aruba heeft het vaccinatietempo opgeschroefd. Daarvoor heeft het eiland versneld 12.000 extra vaccins uit Nederland ontvangen, waardoor meer mensen sneller kunnen worden gevaccineerd. Ruim de helft van de volwassen bevolking heeft ten minste een prik gehad. Er wonen zo'n 110.000 mensen op Aruba.

Bonaire

Op Bonaire blijft het aantal nieuwe besmettingen stabiel laag. Gisteren kwamen er zeven nieuwe gevallen bij. Nog geen twee maanden geleden moest het eiland nog pas op de plaats maken vanwege een explosieve toename van het aantal besmettingen. De lokale autoriteiten schaalden het risiconiveau op van 3 naar 5, wat betekende dat onder meer niet-noodzakelijke winkels dicht moesten.

Bijna 12.000 van de 20.000 eilandbewoners zijn in ieder geval een keer gevaccineerd. Van hen hebben er ongeveer 4500 ook al een tweede dosis van het vaccin gekregen.

Sint-Maarten

Op Sint-Maarten is het aantal besmettingen al weken laag. Gisteren telde het eiland nog 27 actieve besmettingen. Het eiland heeft er de afgelopen weken hard aan gewerkt om zo veel mogelijk mensen te vaccineren.

Sint-Maarten heeft de ambitie om in totaal 34.000 mensen van de ruim 41.000 inwoners te vaccineren. Inmiddels hebben bijna 14.000 mensen een dosis van het vaccin gekregen; de helft daarvan heeft ook de tweede prik gekregen.

Saba en Sint-Eustatius

Saba, een eiland zonder medische voorzieningen, zat ruim een jaar in lockdown. Daardoor wist het eiland het coronavirus vrijwel buiten de deur te houden. Op Saba zijn vrijwel alle 2000 inwoners in een keer gevaccineerd, waardoor er sinds deze week weer toeristen mogen komen.

Wel moeten bezoekers gevaccineerd zijn en in het bezit zijn van een negatieve coronatest die niet ouder is dan 72 uur is. Wie niet is gevaccineerd moet eerst verplicht vier dagen in quarantaine.

Sint-Eustatius is nog niet zover. Vorige week hadden 879 personen een vaccinatie gekregen, wat neerkomt op zo'n 37 procent van de volwassen bevolking. Het eiland kan pas weer open als minimaal de helft van de volwassenen is gevaccineerd.