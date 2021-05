Prototype Marsraket van SpaceX nu wel veilig geland na succesvolle test

Het onbemande prototype Marsraket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is succesvol geland na een testvlucht. Vier eerdere testvluchten explodeerden voor, tijdens of kort na de landing in het zuidwesten van Texas.

Deze keer lukte het wel om Starship SN15 veilig te laten landen. De raket is een prototype dat door het bedrijf van Elon Musk is ontwikkeld voor toekomstige missies naar Mars en de maan. SpaceX brengt op dit moment al vrachten en astronauten van en naar het internationale ruimtevaartstation ISS.

Starship SN15 werd gelanceerd vanaf de ruimtebasis van SpaceX in Boca Chica, Texas. De raket bereikte een hoogte van ongeveer 10 kilometer boven de Golf van Mexico, om vervolgens horizontaal te draaien en in vrije val te gaan. Daarna ontstaken de motoren en kwam de raket net voor de landing weer in verticale positie.