Bevrijdingsdag 2021: vrijheid vieren, maar wel beperkt

Op meerdere plekken in Nederland werd vandaag gedemonstreerd voor vrijheid en tegen de coronamaatregelen. Onder meer in Den Haag kwamen een paar honderd mensen af op een protest van de actiegroepen Nederland in Opstand en Viruswaarheid.

Ook in Amsterdam kwamen tientallen demonstranten samen, naar eigen zeggen "om te herdenken hoe het was om in vrijheid te leven". Later was op de Dam nog een vrijheidsmanifestatie van de beweging Vrij en Sociaal Nederland, die meedeed aan de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen maar geen zetel haalde.

Demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken noemde de demonstraties eerder vandaag ongepast. "Natuurlijk is het zo dat als gevolg van het coronavirus er maatregelen genomen moeten worden waardoor mensen enigszins in hun vrijheid worden ingeperkt", zei hij in Goedemorgen Nederland. "Maar dat staat in schril contrast met het totale gebrek aan vrijheid in de Tweede Wereldoorlog."

Online festivals en Vrijheidssoep

Er kon vandaag ook heel veel wél. Zo werd om middernacht in Wageningen het Bevrijdingsvuur ontstoken, traditie op 5 mei. Dat gebeurde tijdens een lichtshow op de gevel van Hotel De Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie in Nederland.

In Den Haag stak demissionair premier Rutte het Bevrijdingsvuur aan, onder muzikale begeleiding van ambassadeur van de vrijheid Davina Michelle. Ook waren er allerlei online vrijheidsvieringen en -festivals en werd op meerdere plekken in het land speciale Vrijheidsmaaltijdsoep uitgedeeld.

Swipe door de video's voor een sfeerbeeld van Bevrijdingsdag 2021: