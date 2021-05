Geen 5-meifeesten, wel Vrijheidssoep en online vieringen

In normale tijden reizen Ambassadeurs van de Vrijheid langs de veertien verschillende grote Bevrijdingsfestivals in het land. Dat kan nu niet, want er zijn alleen online festivals.

Vanuit een hangar ergens in het land treden ambassadeurs Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser op. Het optreden wordt live gestreamd.

Het 5 mei-concert vindt vanavond plaats in theater Carré, in plaats van buiten op de Amstel in Amsterdam.

Geen Bevrijdingsdefilé in Wageningen

In Wageningen is, zoals traditie is op 5 mei, middenin de nacht, het Bevrijdingsvuur ontstoken. In hotel De Wereld in Wageningen werd over de Duitse capitulatie in Nederland onderhandeld.

Normaal gesproken is er in die stad ook een Bevrijdingsdefilé met een militaire optocht, maar dat gaat vanwege corona niet door.