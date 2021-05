7336 nieuwe besmettingen, nu al twee weken daling

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7336 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 461 minder dan gisteren.

Dat kan een goed teken zijn, want op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests meestal juist hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests iets: afgelopen week werden gemiddeld 7244 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een daling van 8 procent vergeleken met vorige week. Die daling is twee weken geleden ingezet en zet sindsdien door.

Dat neemt niet weg dat Nederland meer besmettingen heeft dan zijn buurlanden. In Duitsland wil de regering mensen die gevaccineerd zijn of kunnen aantonen dat zij de ziekte al hebben gehad, hun vrijheden teruggeven. "In die fase zitten wij nog niet", reageerde minister De Jonge.