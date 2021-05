Duitsland wil regels voor gevaccineerden versoepelen, Nederland 'nog niet in die fase'

Goed nieuws voor mensen in Duitsland die gevaccineerd zijn tegen corona of die kunnen bewijzen dat ze corona hebben gehad. De Duitse regering wil dat zij zo snel mogelijk hun vrijheden terugkrijgen. Dat betekent geen beperkingen meer op hoeveel mensen zij mogen zien en geen quarantaineplicht.

Nu mag je in Duitsland alleen winkelen als je een negatieve test kunt laten zien. Hetzelfde geldt voor een bezoek aan een museum of dierentuin. Maar als het aan de regering ligt, geldt dat binnenkort niet meer voor mensen die volledig zijn gevaccineerd, of die zijn genezen van corona.

Ook dan moet iedereen nog wel afstand houden en mondkapjes dragen. "Maar er komen wel echt heel veel vrijheden voor hen terug", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Mensen mogen weer bij elkaar komen, er zijn dan geen contactbeperkingen meer."

Goedkeuring

Iemand wordt als genezen beschouwd als hij tussen vier weken en zes maanden geleden positief is getest op corona. Diegene moet nog wel eenmalig een PCR-test ondergaan. Is die negatief, dan worden de beperkingen opgeheven. Iemand die is ingeënt hoeft geen PCR-test meer te doen.

Deze aanpassing moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement. Bij groen licht kunnen de versoepelingen dit weekend al ingaan. "Er zijn wel wat bedenkingen, maar veel weerstand wordt er niet verwacht", zegt Van de Hulsbeek.

Jongeren hebben het er moeilijk mee. Ze moeten toekijken hoe vooral ouderen en medisch personeel weer vrijer kunnen bewegen. "Er heerst wel vaccinatiejaloezie", zegt Van de Hulsbeek. "Maar de overheersende gedachte is dat het niet om privileges gaat die je geeft aan gevaccineerden, maar dat het gaat om het teruggeven van grondrechten."

Vaccinatietempo

En ook voor de jongeren gloort er licht aan het einde van de tunnel. Begin juni hoopt de Duitse regering de vaccinatievolgorde te kunnen opheffen "Dat betekent dat iedereen die gevaccineerd wil worden, een afspraak kan maken. Dus er is uitzicht op een vaccinatie voor iedereen", aldus Van de Hulsbeek.

Sinds een week zit er meer vaart in het vaccinatietempo in Duitsland. Toch is het aantal mensen dat een tweede prik heeft gehad, nog steeds relatief laag. "Er worden soms dagrecords gehaald van meer dan een miljoen prikken, maar toch heeft nog maar krap 8 procent de tweede prik gehad", zegt Van de Hulsbeek. De Duitse regering hoopt voor het eind van de zomer iedereen die dat wil, te hebben geprikt.

Nederland 'nog niet in die fase'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ziet meer vrijheden voor gevaccineerden in Nederland nog niet gebeuren. "Je kan daarmee eerder dingen mogelijk maken, maar in die fase zitten we nog niet. Wij hebben een veel hogere besmettingsgraad dan Duitsland, die moet eerst omlaag."