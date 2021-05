Slachtoffers op vrijwel lege Dam herdacht, in heel Nederland twee minuten stilte

Ook op veel andere plaatsen in Nederland was het om 20.00 uur twee minuten stil, maar dat gebeurde door de coronacrisis vooral thuis. Ook op de Waalsdorpervlakte bij Wassenaar was een heel sobere ceremonie. Op onder het Militair Ereveld Grebberg in Rhenen was een sobere herdenking, waar ook geen publiek bij mocht zijn. Wel waren prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven daar aanwezig.

'Dat wil je niet weten, jongen'

Het programma bestond uit verschillende toespraken en voordrachten. Komiek en presentator André van Duin haalde in zijn toespraak zijn vader aan. Die werd ook opgepakt en per trein naar Duitsland gedeporteerd. "Wat hij daar precies heeft gedaan en welke ontberingen hij moest doorstaan, daar heeft hij nooit iets over verteld", zei Van Duin. "Als ik er wel eens naar vroeg zei hij altijd: dat wil je niet weten, jongen. Hij had het overleefd, maar je moest niet vragen hoe."