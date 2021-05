Nico Scholte moest toekijken bij de executie in Weteringplantsoen

De executies hebben op het bijeengetrommelde publiek een diepe indruk achtergelaten. Niet alleen Nico Scholte is nog steeds tot tranen toe geroerd als hij erover vertelt. Ook andere getuigen hebben regelmatig blijk gegeven van de traumatische indruk die de gebeurtenis op ze heeft gemaakt.

Ook Els Borst was getuige

Loes Mulders: "Veel van die mensen durfden hier na de oorlog nooit langs te lopen. Een van de toeschouwers in 1945 was de latere minister Els Borst. We hebben haar meermaals tevergeefs gevraagd te spreken tijdens de 4 mei-herdenking. Hoewel ze dat niet zo direct zei, hadden we sterk de indruk dat de impact van de gebeurtenis een belangrijke reden was om niet op de uitnodiging in te gaan."

Ondanks corona is het lokale herdenkingscomité ook dit jaar op 4 mei te vinden bij het monument, om mensen te ontvangen die langskomen om bloemen te leggen of een praatje te maken. "We moeten heden en verleden aan elkaar blijven knopen", vindt Loes Mulders. "Dit kan altijd weer gebeuren en gebeurt ook elders in de wereld."